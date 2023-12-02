السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تطلق برنامج إجازة الأربعين النووية للأئمة والوعظات في مجلس واحد.. السبت

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف برنامج إجازة " الأربعين النووية" للأئمة والوعظات في مجلس واحد بالقاهرة والأقاليم على يد كبار علماء الحديث في مصر، وستكون البداية لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى و المدرسين المساعدين والمعيدين في التخصصات الشرعية والعربية بمسجد الإمام الحسين السبت 9 ديسمبر2023م عقب صلاة الظهر.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وحرصًا منها على خدمة السنة النبوية المشرفة.

ويتم تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على الشهادة من الساعة 11 صباحًا حتى أذان الظهر بالمسجد للرجال وبمصلى السيدات للواعظات وعضوات هيئات التدريس ومعاوناتهن بالجامعة مع تسليم صورة من كارنيه الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي لاستخراج الإجازة، وستمنح الإجازة في هذا المجلس على يد نخبة من كبار علماء الحديث، وهم:

1. العالم المحدث أ.د أحمد عمر هاشم – أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2. العالم المحدث أ.د أحمد معبد عبد الكريم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
3. العالم المحدث أ.د صبحي عبدالفتاح  السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر.

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بوزارة الأوقاف الأربعين النووية للأئمة والوعظات لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى

مواد متعلقة

رسالة وزير الأوقاف إلى قادة العالم: بدون وقف قتل النساء والأطفال تفقد المؤسسات الدولية مصداقيتها

المفتى: يجوز تعجيل إخراج زكاة المال بسبب الظروف الاقتصادية

المفتي: لا يجوز التعامل فى النقد الأجنبى إلا عن طريق البنوك

"معًا لاستكمال المسيرة".. نقيب الأشراف يعلن دعمه للمرشح عبد الفتاح السيسي

خلال مؤتمر الأشراف.. عمر هاشم للرئيس السيسي: "سَر على بركة ونحن خلفك"

نقيب الأشراف يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

فيلم تسجيلي بمؤتمر "الأشراف" لدعم الرئيس عن التنمية والنهضة على أرض مصر

جابر بغدادي: السيسي محب لآل البيت وكلنا خلفه في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

أكثر من 300 شهيد فى قصف للاحتلال على حى الشجاعية

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

"أوقفوا هذه المظاهر".. حملة فريد زهران: بعض الناخبين بالخارج يحملون صورًا لأحد المرشحين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة