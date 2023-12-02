عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز فى دورى الأبطال

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي ، جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة بطل تنزانيا، أكد خلالها أن المباراة صعبة فى ظل الأجواء واحتشاد الجماهير فى الملعب على غرار ما حدث خلال لقاء سيمبا فى الدورى الإفريقى الذى انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وعرض كولر في محاضراته فيديوهات لفريق يانج أفريكانز أمام شباب بلوزداد الجزائري، وكذلك أمام سيمبا بالدوري التنزاني التي فاز بها يانج بخماسية.

وشدد كولر خلال المحاضرة علي أن منافس اليوم تغلب علي سيمبا الفريق الذي واجهه الأهلي ببطولة الدوري الإفريقي قبل أقل من شهر بخماسية.

وقال كولر للاعبي الأهلي إن هذا يبرز بوضوح أنه ليس فريقا ضعيفا، بجانب أنه يتصدر دوري بلاده، وشهد المران الأخير صدمة للجهاز الفنى بعد أن تعرض محمد عبدالمنعم للإصابة بالتواء في الكاحل.

وشدد المدير الفنى على أن أصحاب الأرض لديهم دوافع كبيرة من أجل تعويض خسارتهم بثلاثية نظيفة أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الأولى، ما يزيد من الضغوط على الجميع.

وطالب كولر اللاعبين بضرورة اللعب بقوة من أجل العودة بالنقاط الثلاث من أجل المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة وتجنب سيناريو النسخ الماضية، وأن الفترة المقبلة لا يوجد به أي تراخ أو استهتار، والمباريات المقبلة تعد بمثابة كئوس لاستعادة قوة الفريق والتجهيز للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

كولر يحذر لاعبي الأهلي من الأخطاء الدفاعية أمام يانج أفريكانز

وحذر المدير الفني من تكرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت، مؤخرًا، وأيضا، ظاهرة إهدار الفرص السهلة امام المرمي التي تسببت في خروج الفريق متعادلا في مباراتي الجونة وسموحة.

واختتم كولر مؤكدا للاعبين أنه لا يوجد مكان للاعب الذي لن يخوض التدريبات بجدية ونفس الأمر للمباريات ولن ينظر للأسماء التي يعتمد عليها.

وحسب المحاضرة والمران الأخير فإن التشكيل الأقرب لوجهة نظر كولر يدور في محمد الشناوي بحراسة المرمي وأمامه محمد هاني رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وكريم فؤاد ومحمود كهربا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن لعب الفريقان عشر مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.