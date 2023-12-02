السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفيرنا بالكويت: الجالية المصرية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبها الوطنى

أسامة شلتوت
أسامة شلتوت

أكد سفير مصر بالكويت، أسامة شلتوت، أن الجالية المصرية بالكويت مليئة بالنماذج الوطنية وحب الوطن والانتماء، مشيرا إلى حرص الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبها الوطني والدستوري.

جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر بالكويت، خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، مواطنا مصريا مريضا جاء بسيارة الإسعاف للقيام بواجبه الوطني والإدلاء بصوته الانتخابي.

 روح الانتماء والوطنية فى المواطن المصرى 

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وحيا السفير أسامة شلتوت روح الانتماء والوطنية في المواطن المصري رغم مرضه وظروفه الصحية الشديدة.

وأكد أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرا على تسهيل حركتهم والإدلاء بصوتهم بسهولة.

واحتشد الآلاف من المصريين بالخارج على اللجان الانتخابية في الخارج، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وتوافد الناخبون منذ فتح أبواب اللجان، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووسط أجواء أشبه بالاحتفالية وإجراءات أكثر تنظيمًا من قبل اللجان الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج، فيما كانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثانى من التصويت، حيث حرص العشرات من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن.

كما تزايد إقبال الناخبين على سفارات مصر بالخارج، في ثانى أيام تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، وحرص عدد كبير من المواطنين حاملين الأعلام المصرية على الاصطفاف أمام المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية قبل بدء الاقتراع, إيمانًا منهم بأهمية مشاركتهم في هذا العُرس الديمقراطي الذي كفله لهم الدستور.

وخلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع للمصريين بالخارج، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بدولة رومانيا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مُعلنين دعمهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

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