السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء واستخدمت البيانات في عمليات شرائية

متهمة - ارشيفية
متهمة - ارشيفية

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس سيدة لقيامها بالاستيلاء على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم قروض، واستخدامها في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية في 6 أكتوبر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال ضحايا سيدة بالجيزة انتحلت صفة خدمة عملاء، واستولت على بيانات عملاء إحدى شركات تقديم القروض.

وكشفت أحد ضحايا المتهمة فى أقوالها، أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وتلقت اتصالا من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية، وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتماني لحسابها بالشركة، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكتروني من حساب المبلغة.

نيابة أكتوبر شركات تقديم قروض بيانات عملاء تقديم قروض تسهيل الاستيلاء

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