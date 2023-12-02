دوري أبطال إفريقيا| مران بدني خفيف للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا خفيفا بفندق الإقامة في تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التي تجمع الفريقين مساء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود اندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرات بدنية خاصة للاعبين، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا للمباراة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.

دوري أبطال إفريقيا| «كولر» يعقد محاضرة للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعقد محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب بنيامين مكابا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني التي تقام في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المحاضرة في الثالثة والنصف عصرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويخوض لاعبو الفريق مرانا بدنيا خفيفا في الحادية عشرة صباحا، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمباراة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة مساء اليوم على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن لعب الفريقان عشر مباراة خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثمانية عشر هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف