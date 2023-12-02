السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منسق ائتلاف نزاهة: نتابع التصويت بالخارج في انتخابات الرئاسة عبر 54 متابعا بـ34 دولة

أيمن عقيل
أيمن عقيل

أعرب الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" ومنسق ائتلاف «نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، عن تقديره لجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستعداد لانتخابات الرئاسة منذ بدء تلقي طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، مرورا بوضع قواعد سير عملية الانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، وتحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الانتخابات، داخل اللجان وخارجها، مشيرا إلى أن ائتلاف «نزاهة» يتابع انتخابات المصريين بالخارج في 34 دولة بواسطة 54 متابعا بهذه الدول يزورون مقرات السفارات والقنصليات المصرية.

حرية ونزاهة الانتخابات

وقال عقيل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إننا نتابع الانتخابات الرئاسية وفقا للمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات، وهناك محددات واضحة تشير ما إذا كان يوجد نزاهة في العملية الانتخابية أم لا، ونحن لدينا استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة نقيس من خلالها هل الانتخابات حرة أو غير حرة، نزيهة أم لا، ونقيم من خلال استمارة المتابعة، الصندوق الشفاف، والحبر الفوسفورى، الإشراف القضائى على الانتخابات، وحرية الإدلاء بالصوت الانتخابي.

وحول كيفية تشكيل ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية قل عقيل " إنه منذ أكثر من شهر بدأنا الإعـداد لتشكيل ائتلاف نزاهة، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المنظمات التى لها حق متابعة الانتخابات الرئاسية، وتم التواصل مع عدد من المنظمات الدولية، حتى استقرينا على التعاون مع 5 منظمات دولية، من (اليونان ورومانيا وغانا وأوغندا، والكونغو)، بالإضافة إلى منظمتين مصريتين وهم (مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنظمة شركاء من أجل الشفافية)، ثم تم توقيع مذكرة تفاهم وأعلنا تشكيل الائتلاف.

تقييم دقيق وموضوعي لمجريات العملية الانتخابية

وأكد أهمية وجود تحالف لمنظمات مجتمع مدني مختلفة لمتابعة الانتخابات، حيث أن وجود 7 منظمات حقوقية من دول أوروبية وأفريقية، وتعمل تحت مظلة واحدة، يوفّر درجة أكبر من المهنية والاحترافية في عملية متابعة الانتخابات، ويساعد على الخروج بتقييم دقيق وموضوعي لمجريات العملية الانتخابية، ومدى توافر معايير النزاهة والشفافية المُتعارف عليها دوليا.

txt

مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بالجزائر

txt

حصاد وزارة العمل.. جولة للوزير ببني سويف.. وتوجيه مكاتب التمثيل العُمالي بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسية

وأوضح أن الائتلاف يضم 54 متابعا دوليا تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلين من 34 دولة ما بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، أما قوام الائتلاف، نحو 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء غرفة العمليات لافتا إلى تدريب المتابعين خلال الفترة الماضية كما أنه سيتم عمل نموذج محاكاة لعملية التصويت يوضح من خلاله اللجنة الانتخابية المصرية، ومقارها، لاطلاعهم على كل التفاصيل، التي تسهل من عملهم خلال أيام الانتخابات.

وحول متابعة الانتخابات في الداخل قال "إننا سوف نتابع العملية الانتخابية فى 10 محافظات، وسوف نزور 2400 لجنة فرعية من أصل ما يزيد عن 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، أى نحو %24 من عدد اللجان الانتخابية الفرعية الموجودة فى مصر، وكل متابع ملزم بزيارة 50 لجنة فرعية خلال اليوم وهذا الحد الأدني، وتم مراعاة جميع الأقاليم الجغرافية لمصر "القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، القناة، الصعيد".

نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية نزاهة الانتخابات

مواد متعلقة

مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت فى الإنتخابات الرئاسية بالجزائر

أعضاء الجالية المصرية فى أستراليا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الأكثر قراءة

عاجل| أسرار فشل المفاوضات.. الإعلام العبرى يكشف تفوق حماس وخداع إسرائيل للعالم

هنا بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية .. إقبال كبير وواضح من أبناء الجاليات المصرية بالخارج

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

حبس متهم بتجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

وزير الرى: تراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر ليقترب من خط الشح المائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات فى مصر

أحمد بهاء الدين شعبان

"داليا زيادة".. كعقب سيجارة مُحترق سيُدهس بالأقدام!

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

لواء. محسن الفحام

المصريون فى الخارج....سيمفونية فى حب الوطن

خالد حريب

رسائل رمزية لتصويت المصريين بالخارج

جلال حمام

مشاهد وطنية من انتخابات المصريين فى الخارج

محمد عبدالعزيز

المغتربون.. والمسئولية الوطنية

محمد رفعت

أيام مشهودة للمصريين في الخارج !

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس