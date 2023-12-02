السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام فلسطيني: استشهاد مصور صحفي بغارات نفذها الاحتلال شمال غزة

غارات
غارات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن إعلام فلسطيني أعلن استشهاد مصور صحفي بغارات نفذها الاحتلال شمال غزة.

ارتفاع ضحايا العدوان

وأعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 200 شهيد و589 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

مصور صحفي القاهرة الإخبارية إعلام فلسطيني الصحة الفلسطينية

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