بمشاركة مصر.. انطلاق البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية بقطر اليوم

تنطلق اليوم السبت البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية - الأولى لأسلحة الخرطوش ( الاسكيت - تراب ) للرجال والسيدات، التى تستضيفها القوات المسلحة القطرية وتستمر حتى 9 ديسمبر 2023، والتى ستقام فعالياتها بمجمع ميادين الرماية ( لوسيل ) بمدينة الدوحة.



ووجهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدعوة للواء حسام خضر - نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، لحضور فعاليات البطولة.



يشرف على البطولة من الإتحاد العربى للرياضة العسكرية العميد الركن محسن مطلق المعصب "الكويت" عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - مشرفا إداريًا، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - مشرفا فنيًا، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى "السعودية" عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - مشرفا إعلاميًا، ومن الأمانة العامة للإتحاد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد .



يشارك في البطولة من الدول العربية أعضاء الإتحاد العربي للرياضة العسكرية كلا من: مصر، الكويت، تونس، الأردن، سوريا، سلطنة عمان، وقطر ( الدولة منظم البطولة ).



واستعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جيدًا، وباتت كافة أمور البطولة جاهزة لإنجاح هذا الحدث والعرس العربى الكبير.