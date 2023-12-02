السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة مصر.. انطلاق البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية بقطر اليوم

البطولة العربية العسكرية
البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية

تنطلق اليوم السبت البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية - الأولى لأسلحة الخرطوش ( الاسكيت - تراب ) للرجال والسيدات، التى تستضيفها القوات المسلحة القطرية وتستمر حتى 9 ديسمبر 2023، والتى ستقام فعالياتها بمجمع ميادين الرماية ( لوسيل ) بمدينة الدوحة.


ووجهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدعوة للواء حسام خضر - نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، لحضور فعاليات البطولة.


يشرف على البطولة من الإتحاد العربى للرياضة العسكرية العميد الركن محسن مطلق المعصب "الكويت" عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - مشرفا إداريًا، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - مشرفا فنيًا، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى "السعودية" عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - مشرفا إعلاميًا، ومن الأمانة العامة للإتحاد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد  .
 

يشارك في البطولة من الدول العربية أعضاء الإتحاد العربي للرياضة العسكرية كلا من: مصر، الكويت، تونس، الأردن، سوريا، سلطنة عمان، وقطر ( الدولة منظم البطولة ).
 

واستعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جيدًا، وباتت كافة أمور البطولة جاهزة لإنجاح هذا الحدث والعرس العربى الكبير.

 

قطر القوات المسلحة البطولة العربية العسكر الخرطوش الرماية

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