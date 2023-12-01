الأحد.. "واحد من الناس" يحتفل بأصحاب الهمم في عيدهم على قناة "الحياة"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل في حلقة خاصة واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة من برنامج "واحد من الناس"، نماذج ملهمة لذوي القدرات الخاصة، أحمد نابغة في فن الجرافيك ويتحدث عن موهبته ودعم أسرته، كما يستضيف د. رضا من أهم الرسامين في مصر والعالم العربي ويرسم بالفم والقدم.

كما يستضيف نموذجين للتحدي والمثابرة وإثبات الذات، ندى والتي ترسم لوحات رائعة، ولقطة للشاب وهو بيكتب برجله.

وأيضاً يستضيف ثلاث أشقاء فقدوا نعمة البصر لكن لم يفقدوا البصيرة ، ويتلون آيات من الذكر الحكيم ، ووالدهم يقول أولادي دول رأس مالي، وفي الختام يهديهم د. عمرو الليثي عمرة لأمهم جزاء تربيتها لهم ودعمها لهم.

يذكر أن برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ويذاع البرنامج في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأحد من كل أسبوع على قناة الحياة الفضائية.