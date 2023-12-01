الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كل دول العالم.. المصريون يخرجون للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافدت أعداد كبيرة على مقر السفارة المصرية في كل الدول الأجنبية والعربية، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع اليوم الأول للعُرس الانتخابي بالخارج.

ودعت الجاليات المصرية في الدول بالخارج، كل المصريين المقيمين بالخارج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024، مُشيرين إلى أنَّه واجب وطني مصري.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج خاصة في دول الخليج العربي التي تضم أكبر جالية مصرية في الخارج، حشودًا كبيرة للمصريين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجديدة 2024.

كما شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج توافدًا مصريًا بالأعلام واللافتات، فضلًا عن تنظيم مسيرات شعبية للمصريين المقيمين بالخارج، وإقبالًا كبيرًا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو تسوده الفرحة والمحبة.

الجالية المصرية فى فرنسا تشارك بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

إقبال الجالية المصرية في الإمارات للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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