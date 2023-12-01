الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام الهلال في ديربي الرياض

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض

ويستضيف الهلال نظيره النصر، في قمة الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل النصر أمام الهلال في الدوري السعودي

أما عن تشكيل النصر لمواجهة الهلال في الدوري السعودي، فشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر أمام الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيميريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

أما عن تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي، فشهد تواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي آل بليهي - كاليدو كوليبالي - محمد البريك

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم أوليفيرا

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش

 

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، يليه منافسه النصر، والذي يملك في جعبته 34 من النقاط.

ويدير المباراة تحكيميًا، الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، والذي أدار مؤخرًا نهائي بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 2023، والذي شهد تتويج فلومينينسي البرازيلي باللقب على حساب بوكا جونيور.

ويأمل الهلال في مواصلة سلسلته بعد الهزائم هذا الموسم، عندما يستضيف غريمه وجاره النصر، وهو يعلم جيدًا أن الانتصار سيقربه خطوة أكثر من تعزيز صدارته وحظوظه للفوز بالدوري هذا الموسم.

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