مؤشرات "وول ستريت" تتراجع

تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" في بداية التداولات، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي قد تقدم مؤشرات على مسار سعر الفائدة للبنك المركزي.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية التداولات بواقع 36.44 نقطة أو بنسبة 0.10% إلى 35914.45 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" منخفضا بواقع 8.37 نقطة، أو بنسبة 0.18% إلى 4559.43 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 44.86 نقطة، أو بنسبة 0.32%، إلى 14181.35 نقطة عند الفتح.