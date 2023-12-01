الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مواطنون من المنيا يهتفون لمصر والرئيس السيسى داخل السفارة السعودية بالرياض (فيديو)

مواطنون مصريون داخل
مواطنون مصريون داخل السفارة السعودية بالرياض

تحت شعار "المنيا بتحبك ياريس".. توافدت أعداد كبيرة من المواطنين المصريين داخل السفارة السعودية بالرياض؛ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ورفع المصريون الأعلام داخل السفارة السعودية بالرياض، هاتفين باسم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرين عن انتمائهم للوطن.

وحرص المصريون المقيمون بالمملكة العربية السعودية على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر". 

وأثنت حملة أنا المواطن على الإجراءات والتنظيمات لعملية التصويت في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، وأكدت أن الناخبين يدلون بأصواتهم في جو تسوده الفرحة والمحبة.

الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

وكانت قد بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

أما عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية فتضم كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

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