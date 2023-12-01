دوري نايل|التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء الداخلية وبلدية المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة الداخلية وبلدية المحلة المقامة باستاد السلام في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف .

سيطر بلدية المحلة على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول ونجح الثلاثي إسلام مرزوق ويوسف حسن وماجد هاني في السيطرة على منطقة المناورات لكن الفريق افتقد للقائد والعقل المفكر لذلك لم تشكل هجماته خطورة على مرمى محمود الزنفلي حارس الداخلية.

في المقابل، وضح اعتماد الداخلية على تأمين دفاعه مع الخروج في هجمات مرتدة كانت قليلة وبدون خطورة على مرمى أحمد حسين حارس بلدية المحلة .

في الدقيقة 11، انطلق إسلام مرزوق من منتصف الملعب ووصل إلى حدود منطقة جزاء الداخلية وتعرض للعرقلة من أحمد عماد واحتسب الحكم محمود ناصف ركلة حرة تصدى لها أحمد رضا وسدد كرة مرت فوق العارضة.

ومن إحدى هجماته القليلة، حصل الداخلية على ركلة ركنية ف الدقيقة 40 مرر منها الأن كيامبادي كرة عرضية سددها كريم يحيي برأسه فوق العارضة .

في الدقيقة 38.. نال يوسف حسن لاعب البلدية إنذارا لخشونة مع أحمد شداد ثم نال ماجد هاني لاعب بلدية المحلة إنذارا للخشونة مع الأن كيامبادي وفي الدقيقة 44 مرر إيهاب سمير كرة عرضية سددها أحمد شداد برأسه وأبعدها حارس بلدية المحلة بمساعدة القائم .

بدأ بلدية المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من ..

أحمد حسين في حراسة المرمى وهشام حافظ ومحمد عبدالرازق ونور الزمان الزموري وأحمد رضا في الدفاع وإسلام مرزوق ويوسف حسن و ماجد هاني ومحمد أميسي في الوسط وويسدوم وحسام أشرف في الهجوم .

وبدأ الداخلية الشوط الأول بتشكيل مكون من..

محمود الزنفلي في حراسة المرمى وكريم يحيي وأحمد عماد ومحمد عطوة وإيهاب سميرفي الدفاع والأن كيامبادي ومحمود حسونة ومحمود عبدالعزيز وأحمد شداد في الوسط ومهاب ياسر وأحمد سيد غريب في الهجوم .