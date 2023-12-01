الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة الداخلية وبلدية المحلة فى الأسبوع السابع لدورى نايل

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

أعلن أحمد عبدالرءوف المدير الفني لبلدية المحلة، عن تشكيل فريقه لمباراة الداخلية التي ستنطلق أحداثها في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع السابع لمسابقة  دوري نايل، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. أحمد حسين 

خط الدفاع.. هشام حافظ – محمد عبدالرازق – نور الزمان الزموري – أحمد رضا

خط الوسط.. إسلام مرزوق – يوسف حسن – ماجد هاني – محمد أميسي

خط الهجوم.. ويسدوم - حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود ماهر وحسام حسن ومحمد صابر وعبدالرحمن اللاهوني وعبدالناصر دي ماريا ومحمد أشرف ومحمد عادل أمو وفيبو حكيم وعبدالرحمن سمانة.

كما أعلن هيثم شعبان المدير الفني للداخلية عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

حراسة المرمى.. محمود الزنفلي 

خط الدفاع.. كريم يحيي – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير

خط الوسط.. الأن كيامبادي – محمود حسونة – محمود عبدالعزيز – محمد شداد

خط الهجوم.. مهاب ياسر – أحمد سيد غريب.

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرءوف المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الخامس ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط لتحسين موقعه في جدول دوري نايل.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وأربع هزائم، ويملك أضعف هجوم في دوري نايل ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف ودخل مرماه 11 هدفًا، ومباراة اليوم هي الأولى لهيثم شعبان المدير الفني الجديد للداخلية الذي تولى المسئولية خلال فترة توقف الدوري التي منحته الفرصة للتعرف على إمكانات اللاعبين ويسعى لبداية قوية مع الفريق للابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

 

دوري نايل بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف فريق الداخلية هيثم شعبان

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