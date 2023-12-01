الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الداخلية" يستضيف بلدية المحلة في مواجهة قوية بالأسبوع السابع لـ"دوري نايل"

الداخلية خسر مباراته
الداخلية خسر مباراته الأخيرة أمام الجونة

يحل فريق بلدية المحلة ضيفا على فريق الداخلية، في الرابعة مساء اليوم باستاد السلام في الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل.

فريق الداخلية يحتل المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وأربع هزائم، ويملك أضعف هجوم في دوري نايل برصيد ثلاثة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا. 

 وبدأ الداخلية الدوري بالفوز على انبي لكن سرعان ما تراجعت النتائج وخسر الفريق ثلاث مباريات متتالية، أمام مودرن فيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا ما أدى لرحيل مدربه ميمي عبد الرازق، وإسناد المهمة الفنية لهاني عبد الباقي الذي قاد الفريق في مباراتين تعادل في الأولى مع الإسماعيلي، وخسر الثانية أمام الجونة ولم يسجل الفريق أي هدف في أخر ثلاث مباريات.

المهمة الأولى لهيثم شعبان مع الداخلية

مباراة اليوم هي الأولى لهيثم شعبان المدير الفني الجديد الداخلية، والتي كانت فترة توقف الدوري فرصة له للتعرف على إمكانيات اللاعبين، ويسعى لبداية قوية مع الفريق للابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

نتائج جيدة لبلدية المحلة 

في المقابل يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الخامس.

وسجل بلدية المحلة عشرة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات، بالفوز على فاركو والتعادل مع إف سي زد والاتحاد السكندري ويمتاز بلدية المحلة بأسلوب لعب هجومي بعيدا عن التكتلات الدفاعية، نتيجة الثقة التي منحها أحمد عبد الرؤوف للاعبيه، ويسعى بلدية المحلة لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط لتحسين موقعه في جدول دوري نايل.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده حسن رمضان وكريم السعيد ومعهم السيد منير حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ووليد عبد الرازق مساعد حكم فيديو.

دوري نايل فريق الداخلية بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف هيثم شعبان

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