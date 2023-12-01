الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بكندا: إقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالسفارة.. ولا معوقات

السفير أحمد حافظ
السفير أحمد حافظ

قال السفير أحمد حافظ، سفير مصر بكندا، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت في مقر السفارة المصرية منذ التاسعة صباحًا.

وأكد السفير أحمد حافظ، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من أن يوم الجمعة يوم عمل في كندا، إلا أن الإقبال على اللجان كان كثيفًا حتى قبل بداية عملية التصويت.

وأضاف أنه من المتوقع تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية يوميّ السبت والأحد؛ بسبب العطلة الأسبوعية التي ستمكن الجالية المصرية من الحرص على الإدلاء بأصواتها في صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي معوقات في العملية الانتخابية، منذ بدء التصويت في تمام التاسعة صباح اليوم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

أحمد حافظ سفير مصر بكندا اكسترا نيوز الانتخابات الرئاسية

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