توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء توزيع 4 أطنان لحوم على العمال بنطاق المحافظة صباح اليوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، بواقع ١ كيلو لكل مواطن وذلك ببازار بورسعيد الجديد.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود دعم الأسر الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم كل أوجه الدعم لهم ليحيوا حياة كريمة، مشيرًا إلى استمرار توزيع اللحوم على باقي الأسر تباعًا.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث