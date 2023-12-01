الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في إطار متعدد الأطراف.

إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر قمة المناخ "كوب 28"، اليوم: “لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل خفض الانبعاثات”.

وتابع: “كما مهدنا الطريق أمام التوصل لهدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية، في هذا الإطار أعرب عن تقديري لكم جميعًا في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج، سواء فيما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات”.

السيسي شرم الشيخ قمة المناخ كوب 28 إطلاق العديد من المسارات تحقيق تطلعاتنا

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