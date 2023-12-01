457 مركزًا انتخابيًا.. القاهرة والجيزة تستعدان لاستقبال 13 مليون ناخب بالانتخابات الرئاسية

تحظى محافظتا القاهرة والجيزة، بأكبر عدد من الناخبين بالانتخابات الرئاسيبة 2024، المقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وبالتالي، حرصت قيادات وأجهزة المحافظتين على إجراء استعدادات حثيثة لتذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي؛ لخروجه بالصورة اللائقة التي عهدها العالم عن الشعب المصري.

استعدادات محافظة الجيزة

في محافظة الجيزة، ستجري الانتخابات داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية؛ لاستقبال ٦ ملايين و٢٣٤ ألفًا و٣١٨ ناخبًا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وسيقتصر دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات ويجري الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة والتي سيتم عقدها برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبمشاركة مسؤول عن كل جهة معنية والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

تسهيل حركة ذوى الهمم

وبناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، لمسئولى الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق، تم البدء فى أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ وكذلك العمل على توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.

ويتم حاليًا مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأى منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وإنتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى، بجانب التأكد من توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعى لوسائل نقل للراغبين فى الذهاب للمقار الإنتخابية الخاصة بهم من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وفى حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها يتم التواصل بغرف العمليات ويتم الإنتهاء من ذلك قبل تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

رفع حالة الطوارئ

وستقوم مدير مديرية الشئون الصحية خلال فترة الانتخابات برفع حالة الطوارئ بكل المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

وأصدر المحافظ توجيهاته لمسئولى مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومى للمرأة والجهات التابعة لها بمتابعة البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالإنتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.

استعدادات محافظة القاهرة

وفي محافظة القاهرة، بلغ إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية بالمحافظة نحو أكثر 7 ملايين ناخب، وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، وسيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أنه تم تكليف اللجان المشكلة من كل الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، كما تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية، بجانب توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، فيما ستقوم مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.

وستعمل هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة بالدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة، وسيحرص رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وفى إطار توجيهات محافظ القاهرة لنوابه، حرصت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على إجراء جولات ميدانية لعدد من اللجان والتي ستكون مقرا لاستقبال المواطنين لاجراء الانتخابات بها للوقوف على درجة الاستعدادات بها ورفع كفاءتها والتوجيه لدي جميع الأجهزة التنفيذية على كافة المستويات برفع حالة الاستعداد للقصوى لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات..مشددة على رؤساء الأحياء بتقديم كل أوجه الدعم والقيام بالدور المنوط به على أكمل وجه لخروج العرس الانتخابي بالمظهر اللائق والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم من خلال الاطمئنان على جاهزية المقرات ومتابعة رفع كفاءتها والتي تم اختيارها لعقد الانتخابات بها.

كما شددت على الانتهاء من كل أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين ومنها تكثيف اعمال النظافة ورفع كافة المخلفات داخل المقار الانتخابية وبمحيطها الى جانب رفع كفاءة ارصفة المداخل والمخارج وتركيب الانترلوك بها تيسيرا على المواطنين للوصول للمقرات بسهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى الهمم مع عمل مظلات وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه تم رفع كل الإشغالات والمخالفات التي تعوق الوصول للجان من خلال الحملات اليومية المكثفة ورفع كفاءة الإنارة واستمرار الجولات الميدانية لرؤساء الأحياء ولمسئولي المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات لمتابعة كل التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية تلك المقرات لاستقبال الناخبين وممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

كما تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.