الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: السيسى كان له دور كبير فى إدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

محمد أسامة مواطن
محمد أسامة مواطن مصري

أكد عدد كبير من المواطنين  دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها.

وقال محمد أسامة: “الرئيس السيسي كان له دور كبير في فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحافظ على استقرار الأمن والأمان في مصر، وأشكر الشعب الفلسطيني على صموده وصبره”.

وأضاف: “الدور الأكبر في المساعدات هو لمصر ودائمًا تحمل أعباء ثقيلة في الوطن العربي، والقيادة المصرية لها دور كبير في مساعدة أشقائنا في فلسطين”.

الانتخابات الرئاسية
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر الجاري؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية الذي حددته الهيئة.

تبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

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