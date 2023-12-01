أتلتيك بيلباو يقطع الطريق على كبار أوروبا ويمدد عقد نيكو ويليامز

أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، اليوم، تمديد عقد لاعبه الشاب نيكو ويليامز لمدة 3 مواسم.

وأكدت تقارير صحفية أن أندية ريال مدريد، برشلونة الإسبانيين، ليفربول، أستون فيلا الإنجليزيين، يرغبون في الحصول على خدمات ويليامز، الذي كان مقررًا أن ينتهي عقده مع فريقه الحالي، بنهاية الموسم.

النادي الباسكي نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله التوصل لاتفاق مع ويليامز، لتمديد عقده حتى يونيو 2027.

وأوضح بيلباو في بيانه أنه رغم اهتمام أكبر الأندية في أوروبا، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في الفريق، رفقة شقيقه اللاعب الغاني إيناكي ويليامز.

ولعب ويليامز البالغ من العمر 21 عامًا، 96 مباراة مع فريقه في مختلف المسابقات، مسجلًا 13 هدفًا، كما صنع 5 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويعد ويليامز من العناصر الشابة الواعد في الليجا منذ عامين، ثم أصبح عنصر دائم في المنتخب الإسباني والذي اختاره رغم أن لديه أصول غانية.