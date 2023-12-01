ما هي أول دولة انطلق فيها اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية 2024؟

انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج في 137 لجنة فرعية بعواصم العالم بتوقيت الساعة التاسعة صباحًا في كل دولة حسب التوقيت المحلي لها.

موقع نيوزلندا يجعلها أول دولة في بدء الاقتراع

يبلغ فرق التوقيت بين نيوزلندا ومصر 11 ساعة، ما جعلها أول دولة ينطلق فيها عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت السفارة المصرية في مدينة “ويلنجتون” عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأدلى قنصل مصر لدى نيوزيلندا كريم الحسن بصوته في الانتخابات الرئاسية، كما أكد أن السفارة قد أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقًا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه “كريم” بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار السفير المصرى في نيوزيلندا جورج عازر، إلى أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة استطاعت المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، موضحًا أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

كما أضاف أن هذه المتابعة ستسهم كذلك في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وأيضًا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

يُذكر أن تصويت المصريين في الخارج قد حُدد له أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.