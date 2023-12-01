الجمعة 01 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هي أول دولة انطلق فيها اقتراع انتخابات الرئاسة المصرية 2024؟

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج

انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج في 137 لجنة فرعية بعواصم العالم بتوقيت الساعة التاسعة صباحًا في كل دولة حسب التوقيت المحلي لها.

موقع نيوزلندا يجعلها أول دولة في بدء الاقتراع

يبلغ فرق التوقيت بين نيوزلندا ومصر 11 ساعة، ما جعلها أول دولة ينطلق فيها عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت السفارة المصرية في مدينة “ويلنجتون” عاصمة نيوزيلندا، استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأدلى قنصل مصر لدى نيوزيلندا كريم الحسن بصوته في الانتخابات الرئاسية، كما أكد أن السفارة قد أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية، وفقًا للمحددات والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجه “كريم” بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار السفير المصرى في نيوزيلندا جورج عازر، إلى أن هناك جالية مصرية في نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 إلى 7 آلاف مواطن وأنهم يتركزون في عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعًا أن تشهد العملية الانتخابية إقبالًا من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

من جانبه، أكد المستشار أحمد بنداري  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة استطاعت المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، موضحًا أن تلك المتابعة ستجري على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

كما أضاف أن هذه المتابعة ستسهم كذلك في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وأيضًا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

يُذكر أن تصويت المصريين في الخارج قد حُدد له أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج أبناء الجاليات المصرية نيوزلندا ويلنجتون تصويت المصريين

مواد متعلقة

بأعلام مصر.. توافد المصريين بالسعودية على التصويت بالانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة.. المصريون بفرنسا يستعدون للإدلاء بأصواتهم

"بلادنا بتنادينا".. مصرى بالسعودية يوثق رحلة سفر 380 كيلومترًا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. تصعيد جديد من خالد بيبو ضد محمد عبدالمنعم.. واللاعب يرد

ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلى: “صديقتى الغالية على قلبى”

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

31.9 مليار دولار قيمة تحويلاتهم...خبراء اقتصاد: الدولة اطلقت مجموعة مبادرات للتيسير علي المصريين العاملين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

فلسطين عربية والقدس قدسنا

محمد رفعت

المشهد الانتخابى.. صورة مقربة

محمد عبدالعزيز

.. وبدأت أيام الاستحقاق

محاسن السنوسي

من يحكم مصر؟.. الإجابة فى صندوق الاقتراع

عبد الرحيم طايع

الانتخابات الرئاسية والحرب!

علي سعدة

الانتخابات.. فريضة وطنية

مدحت بشاى

المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية

خالد حريب

تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

إسرائيل تتوعد حماس بالضربة القاضية مع استئناف العدوان على غزة

دبلوماسى إسرائيلى: نتنياهو عالق فى غزة وفشل بحربه ضد حماس