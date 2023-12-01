أبرزها بريطانيا وأوكرانيا.. الجاليات المصرية تدلى بأصواتها فى عدد من دول العالم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بانطلاق تصويت المصريين في كل من غانا وليبيريا والسنغال وسيراليون بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية"، بانطلاق تصويت المصريين في كل من موريتانيا وبريطانيا وأيرلندا وأوكرانيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

توافدت أعداد كبيرة من الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في دولة البحرين، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، مع بداية فتح باب التصويت بالانتخابات في الخارج.

وشهد مقر السفارة المصرية في دولة البحرين إقبالًا كبيرًا من قبل الجالية المصرية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على التوافد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت حاملين أعلام مصر ومرددين هتافات "تحيا مصر".