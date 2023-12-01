مصرية تسافر 5 ساعات للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "كله يهون عشان السيسى"

تحدثت سيدة مصرية خلال تواجدها في السفارة المصرية في أبوظبي عن رحلتها التي استمرت خمس ساعات من منطقة تقع على حدود المملكة العربية السعودية وصولا إلى مقر السفارة في أبوظبي، قائلة: "كله يهون عشان السيسي.. ربنا يوفقه يا رب".

وأكدت أنها سوف تصوت للرئيس عبدالفتاح السيسي داعية له بالتوفيق والسداد.

واحتشدت الجالية المصرية بالإمارات للمشاركة بأصواتهم؛ لاختيار مرشحهم لرئاسة الجمهورية الجديدة، وحرص المواطنون على حمل الأعلام المصرية، مرددين هتافات في حب مصر.

وتضم قائمة المرشحين عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم.