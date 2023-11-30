الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوثيون: مستعدون لعمليات عسكرية أخرى ضد الاحتلال حال استئناف عدوانه على غزة

الحوثيون
الحوثيون

أعلن الحوثيون استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتنا العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حال قرر استئناف عدوانه على قطاع غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأكد الحوثيون أنهم لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتشمل أهدافًا قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

وأوضح الحوثيون، أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسنتخذ مزيدًا من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

القاهرة الإخبارية الحوثيون الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة السفن الإسرائيلية البحر الاحمر

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