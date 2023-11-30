الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ناقدة فنية عن خطوة الـ 1000 عمل درامى بالهندية: جريئة وأتمنى لها النجاح

دعاء حلمي
دعاء حلمي

وصفت الناقدة الفنية دعاء حلمي، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، بالخطوة الجريئة.

وتابعت الناقدة الفنية دعاء حلمي في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "خطوة جريئة وأتمنى لها النجاح، خاصةً أن سوق الدراما الهندية جيدة جدا وله جمهور ومتابع جيد جدا، وأتمني أن تنجح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في خطوتها هذه، ويعود اسم مصر عاليا في عالم الدراما في جميع أنحاء العالم كما كان سابقا".

 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

 

اللغة الهندية ناقدة فنية دعاء حلمي الناقدة دعاء حلمي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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