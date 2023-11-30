السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاء عامر لـ"الدستور": خطوة بث 1000 عمل درامى باللغة الهندية مهمة ومميزة

وفاء عامر
وفاء عامر

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها الكبيرة بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو نقل 1000 عمل درامي إلى اللغة الهندية ليعرض عبر شاشات التليفزيون، واصفة تلك الخطوة بالهامة والمميزة.

وتابعت عامر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إحنا متعودين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دائمًا على الخطوات الهامة والمميزة، يعني نقدر نقول عليها الكبير، حقيقي فعلًا فضلها وخيرها على الجميع، ومن وجهة نظري أن الخطوة دي هيكون ليها عائد كبير جدًا على الدراما المصرية، سواء داخل مصر أو خارجها".

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الخميس، عن إبرام الاتفاقية الأولى لتوزيع وعرض 1000 حلقة دراما تليفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيفتح أسواقًا جديدة للدراما المصرية، ويسهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

ويعد الاتفاق بداية لتعاقد كبير في مجال صناعة الدراما والسينما مع الشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.


وتم توقيع الاتفاق اليوم بين عمرو الفقي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والسيد شهاب الدين شودري.

الشركة المتحدة للخدمات وفاء عامر الفنانة وفاء عامر اللغة الهندية هندية

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