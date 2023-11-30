الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة "إنجاز"

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

اتاحت منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية "إنجاز" خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز خلال دقائق وخطوات بسيطة؛ تسهيلاً على الوافدين إليها من جميع أنحاء العالم، بالإضافة لإتاحته خدمة الحصول على طلب زيارة عائلية أو شخصية،

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال منصة "إنجاز"

الدخول على منصة خدمات الـتأشيرات الإلكترونية “إنجاز” من خلال الرابط التالي:

https://visa.mofa.gov.sa/

النقر على الإستعلام عن حالة الطلب

تحدد نوع الطلب المراد الإستعلام عنه

تسجيل رقم الطلب الخاص بك

إدخال رمز الصور "الأرقام الملونه الظاهرة أعلى الشاشة"

ومن ثم تظهر نتيجة طلب إنجاز، سواء بقبول التأشيرة أو لا

طباعة نتيجة الطلب ، لحين السفر

طريقة الشبحث عن التاشيره برقم الجواز؟

هناك 6 خطوات للاستعلام عن التأشيرة من خلال منصة التأشيرات الخاصة بوزارة الخارجية السعودية

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (إنجاز)

ادخل مباشرة على موقع وزارة الخارجية السعودية من خلال هذا الرابط

https://visa.mofa.gov.sa/

من بين الخيارات المنسدلة، اختر رقم طلب التأشيرة

اكتب رقم الجواز الخاص بالطلب بصورة صحيحة

ادخل رقم الطلب

اكتب رمز الصور

انقر على استعلام، ومن ثم، تظهر حالة التأشيرة عبر منصة إنجاز

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة :

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز:

الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية، من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.mofa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx

في خانة الخدمات الرقمية الضغط على الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها "رقم تأشيرة الطلب"

ادخال رقم الطلب والتأكد من صحة الرقم المدخل

ادخال رقم جواز السفر بشكل صحيح و التأكد من صحته

ادخل رمز الصورة للتحقق من الأمان

الضغط على أيقونة الاستعلام

تظهر شاشة يعرض عليها بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة، عليك المستعلم التأكد منها ومراجعتها.