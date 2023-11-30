الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة دمياط تعقد اجتماع طارئ لمناقشة استعدادات انتخابات الرئاسة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اجتمع  اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة بالمحافظة، في حضور الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة.

حيث بدأ الاجتماع بتشديد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على الحضور بالتوجه للإدلاء بأصواتهم وكذلك توجيه جميع العاملين لديهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعلى صعيد آخر، وجه وكيل وزارة الصحة في دمياط، برفع حالة التأهب والاستعداد بالمستشفيات للحالة القصوى حتى نهاية الانتخابات، كذلك تابع  مؤشرات عمل المستشفيات والسلبيات الملاحظة أثناء المرورات كما تم مناقشتها ووضع الحلول لها موجهًا الإدارات المعنية بالمديرية بالإجراءات التي تتخذها لتلافي هذه السلبيات، إضافة إلى ذلك تابع السيد وكيل الوزارة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية كما وجه بتوفير وصرف أدوية الحالات الحرجة من أي صيدلية يتوافر بها الأدوية وعمل مقاصات بين الصيدليات ذات الأوعية المالية المختلفة ووضع حاجة المريض في المقام الأول.

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