دعاء الشيخ خالد الجندى لمصر وأهلها ونصرة فلسطين (فيديو)

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمصر وأهلها ولنصرة فلسطين خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "اللهم إنا نسألك بعزتك وجبروتك أن تنصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر أهل غزة يارب العالمين".

وأضاف: "اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم اهزم عدوهم اللهم إنا ندفع بك في نحورهم، اللهم إنا نعوز بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك النصرة لأهالنا في فلطسين، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشفي مصابيهم، اللهم اجعل الدائرة علي أعدائهم يارب العالمين".

وتابع: "اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ حدودنا اللهم احفظ جيشنا وشرطتنا ورئيسنا وأولادنا وبناتنا، اللهم انا نسألك الرحمة لأمواتنا والمغفرة لذنوبنا والستر لأعراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين".