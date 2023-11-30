نائب محافظ البحيرة تحث أمناء المدارس والعاملين بالتعليم على المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية؛ استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وتجهيز المدارس والمقار الانتخابية بكافة وسائل الراحة لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن والسيدات وضرورة توفير كراسي ومظلات وأماكن انتظار مناسبة أمام مقار اللجان الانتخابية، وذلك لتهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى ضرورة توعية طلاب المدارس بحث أولياء الأمور وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية كونه واجبا وطنيا على كل مصري، جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ البحيرة مع مجلس أمناء المدارس والعاملين بالتربية والتعليم، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وهالة عبدالله - مدير هيئة الأبنية التعليمية وعبدالرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعدد كبير من أعضاء مجالس أمناء المدارس بالتربية والتعليم.

وخلال الاجتماع رحبت نائب محافظ البحيرة برئيس المجلس القومي لمتحدي الإعاقة معربة عن سعادتها بإهتمام المجلس بدعم ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم ومشاركتهم في شتي المجالات.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركة في كافة الفعاليات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم في المشاركة السياسية، مشيرة الي دور المجلس الاستشاري التطوعي لشئون ذوي الإعاقة بالبحيرة كأحد المحاور والتوجيهات الأساسية للرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع ويهدف إلى تقديم التسهيلات والتيسيرات لهم، وذلك من خلال تفعيل القوانين والتشريعات وإقامة الفعاليات المتنوعة لدمجهم بالمجتمع، والتدخل العاجل لدي المؤسسات الحكومية والاجتماعية لاستيفاء متطلباتهم.

أهمية المشاركة السياسية الإيجابية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، أهمية المشاركة السياسية الإيجابية لذوي الإعاقة ودور المجلس في هذا الشأن والإجراءات التيسيرية المقدمة لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات تفعيل المشاركة الفعالة بالعملية الانتخابية ومنها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية بداخل وخارج مصر، بالإضافة الي اتاحة خط ساخن لغرفة العمليات؛ للتواصل مع المجلس لمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوي والعمل على حلها.

كما أكد السكرتير العام للمحافظة، حرص الدولة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام القيادة السياسية بدعهم وتمييزهم بالمجالس النيابية والوظائف القيادية بالدولة، مشيرًا إلى ضرورة مباشرة حقوقهم السياسية في الانتخابات الرئاسية وجميع الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية والدستورية وأهمية التعبير عن آرائهم لدورهم الفعال في الدولة، كما حث الجميع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار يوسف الديب، إلى جهود التربية والتعليم بالبحيرة في التوسع في إنشاء مدارس بكافة مدن ومراكز المحافظة مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في عملية الدمج التعليمي لجميع طلبة قادرون باختلاف في جميع مدارس المحافظة، كما تم دمج طلاب قادرون باختلاف بمدارس التعليم الفني لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أكد تجهيز جميع اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة بكراسي متحركة لخدمة ومساعدة قادرون باختلاف والتيسير عليهم.