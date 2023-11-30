الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الإيرادات تحكم.. كواليس صفقة بيع فنادق تاريخية للتحالف المصرى- الإماراتى

أرشيفية
أرشيفية

 كشف مصدر مطلع عن تفاصيل صفقة بيع الفنادق التاريخية المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بقطاع الأعمال العام، للتحالف المصري الإماراتي، عقب إثارة تقييم الصفقة نتيجة أن الفنادق تاريخية ولا تقدر بثمن.

 وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن الصفقة تمت في إطار حاجة الدولة للعملة الصعبة من الدولار، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والتخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.

 وأضاف المصدر أن التقييم تم بناء على أساس ما تحققه هذه الفنادق من إيرادات وأرباح، حيث إن أرباحها لا تتجاوز مليار جنيه سنويًا.

حقيقة بيع الفنادق التاريخية 

 وأشار إلى أن الأثر التاريخي لا يعد به في "مجال البيزنس"، وما يؤخذ به هو الإيرادات والأرباح، مشيرًا إلى أن ما تم من خلال الحكومة هو عملية استثمارية تامة فقط تعلقت بحاجة الحكومة إلى الدولار وجذب الاستثمار الأجنبي.

 وأوضح المصدر أن الحكومة أنشأت من خلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي، شركة "إيجوتك"، ووفقًا لذلك فإنه قد تم طرح حصة من شركة "إيجوتك"، ولم تبع الفنادق التاريخية كبيع شامل، وهو ما يوضح حصة المستثمر الأجنبي وتحديد قيمة الصفقة.

 وأكد أن الهدف من طرح الحصة التي حسمت للتحالف المصري الأجنبي هو العمل على توفير الدولار وشراكة الاستثمار الأجنبي، موضحًا أنه في نهاية الأمر فإن الأصل موجود في مصر ولن يأخذه المستثمر الأجنبي معه، وهو ما يتعلق بالناحية التاريخية.

وأشار إلى أن الحصة التي تم الحصول عليها هي شراكة في الشركة التي تم تأسيسها وليس بيعًا كاملًا للفنادق.

الفنادق قطاع الاعمال القابضة للسياحة الفنادق التاريخية القابضة

مواد متعلقة

القابضة للسياحة تعتمد التشكيل الجديد.. إعادة هيكلة مجلس إدارة شركة إيجوث للفنادق

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

"السياحة الثقافية": "رمسيس وذهب الفراعنة" سيجذب السائح الأسترالى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم