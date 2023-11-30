الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل فى بنها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل ببنها متنفس للمواطنين

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ممشى نهر النيل بمدينة بنها لمتابعة الأعمال بحضور اللواء مدحت عبدالرحمن مصطفى، رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، وذلك لمتابعة الأعمال بالمرحلة الثانية قطاع (ج) والتي يتم العمل بها على قدم وساق لتسليمها خلال الأيام المتبقية، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 95%.

وخلال الجولة أكد المحافظ، أن مشروع ممشى النيل ببنها يتكون من مرحلتين كل مرحلة من قطاعين ويمتد قطاع «أ» من المرحلة الأولى من كوبري «كفرالجزار وحتى خط السكة الحديد» بطول 450 مترًا وبعرض 3-8 أمتار، وتم تسليم القطاع في مايو 2020، وقطاع «ب» والذي تم افتتاحه بالعيد القومي للمحافظة يمتد من خط السكة الحديد حتى معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها بطول 400 متر وتم التنفيذ بعرض يتراوح من 5 إلى 17 مترًا.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع فيمتد قطاع «ج» من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 مترًا بعرض 6- 17 مترًا بتكلفة 30 مليون جنيه، أما المرحلة «د» فتبدأ من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 مترًا.

وخلال الزيارة بدأ المحافظ الجولة بتفقد المرحلة (أ) موجهًا بعمل الصيانة اللازمة خاصة في الأرضيات والمقاعد والأسوار الأسمنتية والحديدية تمهيدًا لطرحه أمام الشباب في إقامة مشروعات لعربات الطعام والمشروبات، موجهًا أيضًا بزيادة المساحات الخضراء بالممشى وزراعة أشجار في وسط الممشي على غرار المرحلة الثانية.

محافظ القليوبية يتفقد ممشى نهر النيل في بنها

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد المرحلة الثانية (ج)، حيث تم الانتهاء من إنشاء نفق بطا، وتم عمل سلم المشاة بالرخام وجارٍ الانتهاء من أعمال بلاط الإنترلوك والانتهاء من تجليد سور الممشى بالمنطقة بالرخام، موجهًا بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه وأماكن للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة، طبقًا للكود المصري.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع تضمن إقامة عدد من الاستراحات والمظلات، وتم إنارته وتجميله وتزويده بمعدات وأدوات النظافة، وأصبح متنفسًا حضاريًا للمواطنين يلجأون إليه من كل مدن المحافظة، وليس مدينة بنها فقط

وأوضح محافظ القليوبية أن الهدف من مشروع امتداد المشاية الجديد هو خلق متنفس مروري ترفيهي للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات مشروبات وأطعمة.

محافظ القليوبية نهر النيل مدينة بنها ممشى نهر النيل عبدالحميد الهجان

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