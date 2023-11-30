الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص بحريق مخبز غير مرخص بعين شمس

حريق مخبز
حريق مخبز

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم. 

بالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضى بالعقار "غير مرخص"، نتج عنه وفاة عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول"– متأثرًا بإصابته بحروق، وكذا إصابة مالك المخبز– عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول" مصابين بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى، واحتراق بعض محتويات المخزن، وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين سائق "يحمل ذات الجنسية"- مقيم بدائرة القسم، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وألقاها داخل المخبز محدثًا التلفيات والإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وزارة الداخلية لقسم شرطة عين شمس حريق مخبز

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