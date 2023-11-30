الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ما هو دور رؤساء اللجان قبل وخلال عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية.

حيث تضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية، ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع.

رؤساء اللجان الفرعية:

يتسلم رئيس اللجنة الفرعية في اليوم السابق علي بداية الاقتراع من المحكمة الابتدائية صندوقًا كرتونيًا مؤمنًا بداخله دفاتر بطاقات الاقتراع.

كما يتسلم كشف الناخبين المقيدين باللجنة نموذج رقم ١١ انتخابات رئاسية، ونموذج رقم 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21 انتخابات رئاسية.

ثانيًا:

على رئيس اللجنة التأكد من وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر خارج مقر اللجنة.

وجود لافتات تسهل عملية التصويت خارج مقر اللجنة وداخلها، واللوحات الارشادية الخاصة بتصويت الصم والبكم.

ازالة أي لافتات دعائية لأي مرشح في محيط مركز الاقتراع.

وجود اضاءة جيدة داخل اللجنة.

سلامة نوافذ مقر اللجنة وسهولة تأمينها.

سهولة حركة الناخبين.

تنظيم طابور الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابي باشراف منسق الطابور وارشادهم بأماكنهم وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الإعاقة.

الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص برئيس قوات التأمين للاستعانة به عند الضرورة.

ويحدد رئيس اللجنة ما يلي جمعية الانتخاب، ومكان تواجد مندوبي المرشحين والمتابعين داخل اللجان علي النحو الذي يمكنهم من متابعة العملية الانتخابية، دون التسبب في تعطيلها أوعوقلتها، ومراجعة ادوات العملية الانتخابية حيث يقوم بالتأكد من وجود كابينة أو أكثر للاقتراع بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد الناخبين المقيدين بها.

التأكد من وجود عدد كاف من صناديق الاقتراع  البلاستيكية كبيرة الحجم مثبت علي كل جانب من الصندوق ملصق برقم اللجنة  الفرعية ومسلسل الصندوق في حالة استخدام اكثر من صندوق.

صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة، وحافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية، وحافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين والتأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق، وخاتم اللجنة الفرعية، وعدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري، والأدوات المكتبية الازمة، وحقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية، جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع، وكعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة، وإخطار المسئول عن قوات الأمن من الشرطة بالمركز الانتخابي في حالة وجود أي نقص في المواد المستخدمة في العملية الانتخابية.

وقبل بدء عملية الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بما يلي:

أولًا: اثبات حضور أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بكشف حضور الموظفين باللجنة الملحق بنموذج رقم 13 انتخابات رئاسية.

ثانيًا: الاطلاع علي النموذج المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بتفويض كل مرشح ومطابقته ببطاقة الرقم القومي الخاص به واثباته بمحضر إجراءات اللجنة.

ثالثًا: استبعاد أسماء الناخبين الواردة أسماءهم بالكشف الوردي نموذج رقم (١١ أ) إن وجد بالتأشير قرين كل منهم في كشف الناخبين.

رابعًا: توزيع العمل فيما يتعلق بكشوف الناخبين علي أكثر من أمين لجنة بما يضمن حسن سير العمل باللجنة وسرعة تقاطر الناخبين.

خامسًا: التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ أمام المتواجدين  داخل اللجنة، ثم اختيار أي 4 أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، وقراءة الأرقام المسلسلة لها علنًا، وتسجيلها في محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم (١٣) انتخابات رئاسية، ثم تثبيت الأقفال في المكان المخصص لها جوانب الصندوق.

سادسًا: فض تأمين الصندوق الكرتوني المسلم لرئيس اللجنة، من المحكمة الابتدائية في اليوم السابق، وإفراغ محتوياته علما بأن كل دفتر يحتوي محتوياته على ١٠٠ بطاقة اقتراع ثم مراجعة الأرقام المسلسلة لكل دفتر بدايتها ونهايتها.

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