نيوزيلندا أولى محطات انتخابات الرئاسة بالخارج.. والتصويت يبدأ غدًا

يبدأ المصريون في الخارج، غدًا الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف الدول، على أن يستمر التصويت لمدة 3 أيام.

وحسب فروق التوقيت، تعد السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، أول مقر انتخابي يفتح أبوابه، حيث تبدأ في استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية قرابة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، فيما تعد الدائرة الانتخابية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر مقر انتخابي يغلق أبوابه في تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

ونشرت الهيئة، من خلال موقعها الرسمي، أسئلة شائعة عن التسجيل للتصويت بالخارج:

س: متى سوف تجرى الانتخابات الرئاسية؟

ج: تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 طبقًا للمواعيد التالية:

أولًا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023

ثانيًا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023

وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقًا للمواعيد الآتية:

أولًا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024

ثانيًا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 10،9،8 من يناير 2024

س: هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

ج: لكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س: كيف يمكننى الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

ج: تنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

س: ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

ج: تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

س: ما هي إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟

ج: يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية، للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع، ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوقع في كشف الناخبين، بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

س: لست محتفظًا ببطاقة الرقم القومى فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟

س: هل من الضرورى وجود جواز السفر معى عند التصويت؟

ج: للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س: بطاقة الرقم القومى الخاصة بى غير سارية فهل يمكننى الإدلاء بصوتى باستخدامها؟

ج: لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

س: لم يسبق لى استخراج بطاقة رقم قومى فهل يمكننى الإدلاء بصوتى؟

ج: طبعًا لأ، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمنًا الرقم القومى وما زال ساريًا يحق لك التصويت.

س: أدليت بصوتى في إحدى اللجان خارج مصر، هل يحق لى إعادة الإدلاء بصوتى في لجنة أخرى من اللجان خارج مصر؟

س: أدليت بصوتى أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودى بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلى بصوتى في لجنتى الانتخابية داخل مصر؟

ج: لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، سواء في الداخل أو الخارج.