الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نيوزيلندا أولى محطات انتخابات الرئاسة بالخارج.. والتصويت يبدأ غدًا

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

يبدأ المصريون في الخارج، غدًا الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف الدول، على أن يستمر التصويت لمدة 3 أيام.

وحسب فروق التوقيت، تعد السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، أول مقر انتخابي يفتح أبوابه، حيث تبدأ في استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية قرابة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، فيما تعد الدائرة الانتخابية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية آخر مقر انتخابي يغلق أبوابه في تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

ونشرت الهيئة، من خلال موقعها الرسمي، أسئلة شائعة عن التسجيل للتصويت بالخارج:

س: متى سوف تجرى الانتخابات الرئاسية؟

ج: تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 طبقًا للمواعيد التالية:

أولًا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023

ثانيًا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023

وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقًا للمواعيد الآتية:

أولًا: خارج جمهورية مصر العربية

أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024

ثانيًا: داخل جمهورية مصر العربية

أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 10،9،8 من يناير 2024

س: هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟

ج: لكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س: كيف يمكننى الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟

ج: تنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

س: ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟

ج: تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

س: ما هي إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟

ج: يتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية، للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع، ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة، ويوقع في كشف الناخبين، بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

س: لست محتفظًا ببطاقة الرقم القومى فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟

س: هل من الضرورى وجود جواز السفر معى عند التصويت؟

ج: للناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

س: بطاقة الرقم القومى الخاصة بى غير سارية فهل يمكننى الإدلاء بصوتى باستخدامها؟

ج: لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

س: لم يسبق لى استخراج بطاقة رقم قومى فهل يمكننى الإدلاء بصوتى؟

ج: طبعًا لأ، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمنًا الرقم القومى وما زال ساريًا يحق لك التصويت.

س: أدليت بصوتى في إحدى اللجان خارج مصر، هل يحق لى إعادة الإدلاء بصوتى في لجنة أخرى من اللجان خارج مصر؟

س: أدليت بصوتى أثناء الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية وتصادف وجودى بمصر أثناء الانتخابات داخل مصر فهل أدلى بصوتى في لجنتى الانتخابية داخل مصر؟

ج: لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة، سواء في الداخل أو الخارج.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 انتخابات الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات الرذاسية المصرية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات انتخابات الرئاسة المصرية 2030 انتخابات مصر الرئاسة المصرية

مواد متعلقة

طريقة التصويت الصحيحة بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج

القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع بانتخابات الرئاسة

"الوطنية للانتخابات" تستحدث بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على المكفوفين

الوطنية للانتخابات تعلن قواعد غلق باب التصويت فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

الجمعة بدء التصويت بالخارج.. "الوطنية للانتخابات" تحدد الإجراءات اللازمة للفرز في الانتخابات الرئاسية

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى بالخارج وانطلاق التصويت الجمعة لمدة 3 أيام

الوطنية للانتخابات: يحق لكل مصرى بالخارج التصويت ببطاقة الرقم القومى

المرشحون للانتخابات الرئاسية يواصلون حملاتهم الدعائية لليوم الثامن

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رحيل عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنرى كيسنجر

"توقف الحرب خطأ تاريخى".. "بن غفير" يدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم

هنرى كسينجر.. داهية أمريكا ومهندس دبلوماسيتها

"ترانس جلوب" الكندية تُخطط لحفر 4 آبار بترول جديدة في مصر خلال العام المقبل

"القاهرة الإخبارية": أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم