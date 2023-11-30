الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. أثر السينما في معالجة قضايا المجتمع على طاولة صالون سالمينا الثقافي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحل الكاتب محمد حمودة، في السادسة مساء السبت 2 ديسمبر، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، لمناقشة كتابه الصادر عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع، تحت عنوان “حفلة سيما”، لمناقشة أثر السينما في معالجة قضايا المجتمع.

 ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من الكاتب الناقد د. محمود عطية ــ الكاتب  إيهاب الحضري ــ د. صبري زمزم ــ د. محمد سمير رجب ــ د. نهال القويسني ــ علياء هيكل ــ خليل الزيني ــ عبير عبد الله ــ حمدي عبد الرازق ــ داليا محمد ــ  سعيد أبو ضيف ــ الكاتب جمال قمر ــ فاتن فاروق عبد المنعم والكاتب  شعبان عبد الكريم.

وكان كتاب “حفلة سيما” للكاتب محمد حمودة، قد صدر مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

عنوان فرعي في حب السينما المصرية

وعن الكتاب والمزمع مناقشته في صالون سالمينا الثقافي، قال مؤلفه محمد حمودة لــ “الدستور”: يحمل كتاب “حفلة سيما”، عنوان فرعي في حب السينما المصرية وكان قائم على محورين، الأول هو تناول الأفلام التي أعجبتني  كمشاهد وكانت ضمن قائمة أفضل 100  فيلم في تاريخ السينما المصرية والتي وضعها النقاد احتفالا بمرور 100 عام على نشأة السينما المصرية.

و أوضح “حمودة”: أما محور كتاب حفلة سيما الثاني، والمقرر مناقشته في أمسية صالون سالمينا الثقافي، فهو كان فرضية قائمة على لو أتاحوا انضمام أحد من الجمهور الغير متخصص في النقد السينمائي للانضمام إلي قائمة النقاد التي اختارت الأفلام، يا ترى كمشاهد ما الذي كان سيحذف من قائمة أفلام أفضل 100 فيلم في القرن العشرين، وما الذي يمكن أن يضاف مكانها.

صالون سالمينا الثقافي كتاب حفلة سيما الكاتب محمد حمودة قائمة أفضل 100 فيلم دار الفؤاد للنشر والتوزيع الكاتب إيهاب الحضري

مواد متعلقة

رواية "ضحكة خالد" على طاولة ورشة الزيتون الأدبية

الأكثر قراءة

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

صانع أنتيكات وتحف الفنية.. "عزت" يُبدع في تشكيل "السرسوع" بالفيوم (فيديو)

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم