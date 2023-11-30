السبت.. أثر السينما في معالجة قضايا المجتمع على طاولة صالون سالمينا الثقافي

يحل الكاتب محمد حمودة، في السادسة مساء السبت 2 ديسمبر، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، لمناقشة كتابه الصادر عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع، تحت عنوان “حفلة سيما”، لمناقشة أثر السينما في معالجة قضايا المجتمع.

ويتناول الكتاب بالنقاش والنقد والتحليل كل من الكاتب الناقد د. محمود عطية ــ الكاتب إيهاب الحضري ــ د. صبري زمزم ــ د. محمد سمير رجب ــ د. نهال القويسني ــ علياء هيكل ــ خليل الزيني ــ عبير عبد الله ــ حمدي عبد الرازق ــ داليا محمد ــ سعيد أبو ضيف ــ الكاتب جمال قمر ــ فاتن فاروق عبد المنعم والكاتب شعبان عبد الكريم.

وكان كتاب “حفلة سيما” للكاتب محمد حمودة، قد صدر مطلع العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

عنوان فرعي في حب السينما المصرية

وعن الكتاب والمزمع مناقشته في صالون سالمينا الثقافي، قال مؤلفه محمد حمودة لــ “الدستور”: يحمل كتاب “حفلة سيما”، عنوان فرعي في حب السينما المصرية وكان قائم على محورين، الأول هو تناول الأفلام التي أعجبتني كمشاهد وكانت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية والتي وضعها النقاد احتفالا بمرور 100 عام على نشأة السينما المصرية.

و أوضح “حمودة”: أما محور كتاب حفلة سيما الثاني، والمقرر مناقشته في أمسية صالون سالمينا الثقافي، فهو كان فرضية قائمة على لو أتاحوا انضمام أحد من الجمهور الغير متخصص في النقد السينمائي للانضمام إلي قائمة النقاد التي اختارت الأفلام، يا ترى كمشاهد ما الذي كان سيحذف من قائمة أفلام أفضل 100 فيلم في القرن العشرين، وما الذي يمكن أن يضاف مكانها.