الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين بانقلاب تروسيكل في مرسى مطروح

حادث
حادث

أصيب اليوم، شخصان فى حادث انقلاب تروسيكل بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.  

أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين وهم " فؤاد علي سليمان 42 سنة مصاب ببتر بأصابع القدم اليسري وجروح وكدمات متفرقه بالجسم، حموده عبدالرازق حميد 45 سنة مصاب بجروح وكدمات".

إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

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