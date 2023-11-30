الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منسق حملة "مواطن بالخارج" بالرياض: المصريون المغتربون أصبحوا من أولويات الدولة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تحدث فوزي بدوي، منسق حملة "مواطن بالخارج" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية قبل بدء التصويت غدا، معلقًا أن هناك تواصلا مستمرا مع منسقي الحملة في المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في العالم.

المصري بالخارج يعي بجميع التحديات التي تواجه الدولة

وقال منسق حملة "مواطن بالخارج" في الرياض، خلال مداخله هاتفية على فضائية DMC، اليوم الخميس، إن المصري بالخارج أصبح من أولويات الدولة للاستماع له وتقدير صوته مقارنة بالماضي، لافتًا إلى أن مصري بالخارج لديه مساحة أكبر من المواطن داخل الدولة في متابعه "السوشيال ميديا" والإعلام بشكل عام.

وتابع منسق حملة "مواطن بالخارج" في الرياض، أن المواطن المصري بالخارج يعي بجميع التحديات التي تواجه الدولة خاصا في الظروف الصعبة التي تواجهها الآن "غرب مصر فلسطين وشرق مصر في ليبيا وجنوب مصر ف السودان".

"شارك بصوتك"

وفي وقت سابق نظمت حملة للمصريين بالخارج بعنوان "شارك بصوتك" لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ حيث جرى عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية بالخارج، وتم عقد لقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية.

وأكدت الحملة للمصريين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية، كما أكدت ضرورة أن يكون كل مصري بالخارج شريك في رسم مستقبل وطنه.

حملة مواطن بالخارج في الرياض حملة مواطن بالخارج الرياض السعودية

مواد متعلقة

قبل بدء التصويت غدً.. تفاصيل آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية

جيش الاحتلال: الهدنة ستستمر فى ضوء جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين

حماس: لم نطلق سراح أى من الإسرائيليين الرجال المحتجزين عدا "روسى الأصل"

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلين برصاص الاحتلال فى جنين

وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لتمديد الهدنة فى غزة

"المبانى شُطرت".. الأونروا: مستوى الضرر واسع جدًا فى قطاع غزة

حماس تعلن الإفراج عن محتجزين روس اليوم تقديرًا لموقف روسيا وبوتين

أبومازن للعالم: الاحتلال إلى زوال وسينتصر الحق الفلسطيني طال الزمن أم قصر

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

وزير الخارجية الأمريكى: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل فى استمرارها

قبل بدء التصويت غدً.. تفاصيل آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية

أخبار فاتتك| تمديد الهدنة فى غزة.. وانطلاق فعاليات مؤتمر "COP28" فى الإمارات

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم