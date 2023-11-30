القسم الثاني "ب".. السويس يستضيف شباب العريش والعبور يواجه المستقبل

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم، 4 مباريات في الأسبوع السادس للمجموعة الثانية "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي منتخب السويس مع مركز شباب العريش ونجمة سيناء مع جنوب سيناء والمستقبل سبورت مع العبور والمريخ البورسعيدي مع الشمس، في حين يحصل فريق النصر على راحة.

فريق العبور المتصدر برصيد عشر نقاط بقيادة عطية السي،د سيحل ضيفا على فريق المستقبل سبورت الثامن بر صيد خمس نقاط، وحقق العبور ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما حقق المستقبل سبورت فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

السويس يواجه مركز شباب العريش

ويستضيف منتخب السويس الثاني برصيد سبع نقاط بقيادة ميمي فريد فريق مركز شباب العريش الأخير بدون نقاط، وحقق منتخب السويس انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف بينما خسر مركز شباب العريش المباريات الخمس التي لعبها وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف.

السويس خسر مباراته الأخيرة أمام الشمس

مباراة سيناوية خالصة

وفي مباراة سيناوية خالصة يلتقي نجمة سيناء الرابع برصيد سبع نقاط مع جنوب سيناء الخامس برصيد ست نقاط، وحقق نجمة سيناء انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، وفي المقابل حقق جنوب سيناء فوزا واحدا وتعادل ثلاث مرات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

ويستضيف المريخ البورسعيدي السابع برصيد خمس نقاط فريق الشمس الثالث برصيد سبع نقاط بقيادة طه شحاتة، ولعب المريخ أربع مباريات حقق خلالها فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، بينما لعب الشمس خمس مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مباراتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.