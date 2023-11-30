الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: الرئيس ساعد المرأة المصرية وأعطاها جميع حقوقها (فيديو)

مدرسة بمدرسة السادس
مدرسة بمدرسة السادس من أكتوبر

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

 

أكد عدد كبير من المواطنين على دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،  لإستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها، وأعلنوا عن دعمهم وتأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية للتنمية فى ربوع مصر.

 

قالت مدرسة بمدرسة السادس من أكتوبر: الرئيس السيسي دعم المرأة المصرية وأعطاها جميع حقوقها بعد سنوات من الإهمال.

 

وأضافت أن الرئيس حرص علي تعديل قانون حماية المرأة المصرية ومساواتها وحرصه على اهتمامها بها منذ أن تولي الحكم لذلك أعلن دعمي وانتخابي له.

 

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

 

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات
وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

 

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي:

https://youtu.be/HWiEos7jtCY

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي مدرسة

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