الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجد صاحب فيديو "روح الروح" يوجّه رسالة قوية بعد استشهاد حفيدته (فيديو)

صاحب فيديو روح الروح
صاحب فيديو روح الروح

وجه الشيخ خالد نبهان، جد الطفلة الفلسطينية الشهيدة ريم، رسالة قوية بعد استشهاد حفيدته جرّاء القصف الإسرائيلي.

وقال نبهان في مداخلة لبرنامج "مساء Dmc" المُذاع على قناة "Dmc": "أقول لكل العالم إن الفقد شيء مؤلم جدًا يؤثر في الروح والقلب والمشاعر، لكن ما يثبت الإنسان هو الإيمان بالله عز وجل؛ لأن الله تعالى هو الذي يُحيي ويُميت وهو كل شيء قدير".

وأكد أن الإنسان لا بد أن يتوقع الفقد ويكون جاهزًا لاستقبال قضاء الله وقدره ويكون في قلبه الرضا في كل الأحوال، مشيرًا إلى أن هناك أقدارًا مؤلمة وأخرى ملائمة يفرح بها الإنسان.

وتابع: "عند الأقدار المؤلمة لا بد للإنسان أن يثبت ويحتسب ويصبر على قضاء الله وقدره".

وشهد فيديو الشيخ خالد نبهان مع حفيدته ريم وهو يودعها بعد استشهادها جرّاء القصف الإسرائيلي انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف مع الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الطفلة الفلسطينية ريم الطفلة الفلسطينية الشهيدة ريم روح الروح ريم روح الروح الشيخ خالد نبهان

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