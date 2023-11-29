وزير الخارجية السعودى: آليات المحاسبة الدولية غائبة.. نطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نلتقي مجددا في مجلس الأمن الدولي مع استمرار نفس الظروف المؤلمة والعصيبة في قطاع غزة.

وأضاف "فرحان" في كلمته خلال مجلس الأمن حول الأوضاع في غزة، والمذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غياب آليات المحاسبة الدولية لا يزال سائدا، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وتابع: "رسالتنا واضحة بعد القمة العربية الإسلامية، وهي وقف دائم لإطلاق النار يؤسس لعملية سلام".

كان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قال إن سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التقوا صباح اليوم الأربعاء في مدينة نيويورك، مع وانج يي وزير خارجية الصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

يأتي ذلك في مستهل ثاني محطات الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة الوزارية المنبثقة عن قرار القمة العربية الإسلامية للدفع تجاه وقف الحرب على غزة، وقبيل انعقاد جلسة إحاطة مجلس الأمن التي دعت لها الرئاسة الصينية على المستوى الوزاري؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.