الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيزو يمنح الزمالك التقدم على مودرن فيوتشر من ركلة جزاء

الزمالك
الزمالك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على فيوتشر بهدف دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

جاء هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

اقرأ أيضًا.. عاجل.. دوري نايل: الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر الليلة

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء من البداية، لكن بدون خطورة على مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثانية، تسللًا على أيمن الصفاقسي، لاعب مودرن فيوتشر، نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل بعيدًا أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة الثامنة ركلة ركنية أولى لمودرن فيوتشر على يسار مرمى الزمالك، نفذها ناصر ماهر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وسجل أحمد عاطف هدفًا لصالح فيوتشر في الدقيقة 12، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسدد غنام محمد لاعب وسط فيوتشر الكرة تصدى لها بثبات محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

أخطر فرص الزمالك كانت في الدقيقة 24 بعد توغل من أحمد سيد زيزو وتسديدة تصدى لها محمود جنش.

واعترض لاعبو الزمالك للحصول على ركلة جزاء ضد أيمن الصفاقسي، لكن الكرة اصطدمت في يده.

وسدد روقا كرة قوية في الدقيقة 25 تصدى لها جنش على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 37 بعد تدخل من غنام محمد لاعب فيوتشر.

وسدد زيزو ركلة الجزاء بنجاح أرضية على يسار محمود جنش في الدقيقة 39.

تشكيل الزمالك لمواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن تشكيلته لمواجهة مودرن فيوتشر بعد قليل ضمن منافسات دوري نايل.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وعمر جابر

في الوسط: دونجا ونداي وروقا

فى الهجوم: أوباما وزيزو والجزيري.

الزمالك فريق مودرن فيوتشر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر دوري نايل 2023 أحمد سيد زيزو

مواد متعلقة

30 دقيقة: تعادل سلبى بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى دورى نايل

عاجل.. دوري نايل: الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر الليلة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

«الدستور» تحقق فى مصير أعمال رائد القصة القصيرة محمد حافظ رجب (مستندات)

وقف دائم لإطلاق النار.. دلائل زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطر

30 دقيقة: تعادل سلبى بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى دورى نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس