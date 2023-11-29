زيزو يمنح الزمالك التقدم على مودرن فيوتشر من ركلة جزاء

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم على فيوتشر بهدف دون رد في الجولة السابعة من دوري نايل.

جاء هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

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أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء من البداية، لكن بدون خطورة على مرمى فيوتشر.

وشهدت الدقيقة الثانية، تسللًا على أيمن الصفاقسي، لاعب مودرن فيوتشر، نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي الزمالك.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تسديدة بعيدة المدى عن طريق أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك من خارج حدود منطقة الجزاء، مرت بشكل بعيدًا أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة الثامنة ركلة ركنية أولى لمودرن فيوتشر على يسار مرمى الزمالك، نفذها ناصر ماهر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى وسط الملعب.

وسجل أحمد عاطف هدفًا لصالح فيوتشر في الدقيقة 12، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وسدد غنام محمد لاعب وسط فيوتشر الكرة تصدى لها بثبات محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

أخطر فرص الزمالك كانت في الدقيقة 24 بعد توغل من أحمد سيد زيزو وتسديدة تصدى لها محمود جنش.

واعترض لاعبو الزمالك للحصول على ركلة جزاء ضد أيمن الصفاقسي، لكن الكرة اصطدمت في يده.

وسدد روقا كرة قوية في الدقيقة 25 تصدى لها جنش على مرتين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 37 بعد تدخل من غنام محمد لاعب فيوتشر.

وسدد زيزو ركلة الجزاء بنجاح أرضية على يسار محمود جنش في الدقيقة 39.

تشكيل الزمالك لمواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر

كشف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن تشكيلته لمواجهة مودرن فيوتشر بعد قليل ضمن منافسات دوري نايل.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالغني وحمزة المثلوثي ومحمد طارق وعمر جابر

في الوسط: دونجا ونداي وروقا

فى الهجوم: أوباما وزيزو والجزيري.