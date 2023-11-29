أول أدوارى الحقيقية.. أمير عبدالواحد يشكر "المتحدة" على فرصة "باب العمارة"

الفنان الشاب أمير عبدالواحد من أبرز الوجوه الشابة على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية فقد حقق نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "باب العمارة" والذي عرض فى 4 أكتوبر الماضي، وأمير هو نجم الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم».

وتوجه الفنان الشاب أمير عبدالواحد، بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة watch it الرقمية، خاصًة أنها أعطته الفرصة الحقيقية للظهور على الشاشات، متابعًا: "ده أول دور حقيقي ليا والحمد لله إنه كان في مسلسل على باب العمارة، الذي عرض على المنصة الرقمية وكنت بجسد دور محامي".

وتابع عبدالواحد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا أول ظهور ليا كان من خلال برنامج الدوم، وهو اللي إداني فرصة إني أتشاف من أساتذة كبار زي دكتور بيتر، وإني أشتغل في مكان زي المتحدة، حقيقي مش عارف أشكرهم إزاي ولا أقول إيه".



وأضاف: "الحمد لله ربنا أراد إن الآراء عليه تكون حلوة جدًا وبقى مُتَنَفّس خفيف في وسط الأيام دي، وأنا مبسوط جدًا بالتجربة وممتن لكل حد شارك فيها، ولكل اللي كان سبب إني أبقى جزء منها، ولثقتهم فيا والفرصة العظيمة".

واختتم: "أنا أهم الأعمال التي ظهرت فيها وأعتز بيها كان مسلسل الكتيبة 101، ومسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، ولكن بفضل ربنا ظهور في مسلسل على باب العمارة وخدت دور كبير فيه، ودا كرم من ربنا عليا وبثقة ووتش إت والمتحدة في الشباب".



مسلسل "على باب العمارة"

المسلسل المكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.