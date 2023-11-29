الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير بالشئون الإسرائيلية: توجد ضغوط على نتنياهو بعدم التفرقة بين المحتجزين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل يخرج كل يوم بتصريح إنه سيستأنف القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة، مؤكدًا أنه بهذا التصريح ينفي عن نفسه تهمة الندية، وأنه في مواجهة فصيل لم يستسلم ولم يركع وموجود في شمال غزة، كما يوجد في الجنوب.

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  أن نتنياهو كان يقول إنه لن يتفاوض ولن يدخل الوقود لغزة، وكل هذه التهديدات ذهبت هباء، مؤكدًا أنه يواجه ضغطًا من الرأي العام الداخلي.

مؤشرات لوجود هدنة أطول لأربعة أيام أخرى

وأكد أنه بدأت الأحاديث حول ضرورة عدم التفرقة بين المحتجزين وعائلات العسكريين تضغط وتوجد مؤشرات لوجود هدنة أطول لأربعة أيام أخرى ليكون الإجمالي 10 أيام، ما يتيح إمكانية الوصول لوقف إطلاق نار دائم.

الشئون الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يستأنف القتال غزة المحتجزين عدم التفرقة عائلات العسكريين

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