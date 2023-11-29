نانت الفرنسي يطيح بمدربه ويعيّن جوسلين جورفينيك مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي نانت الفرنسي، الأربعاء، تعيين جوسلين جورفينيك مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لـ بيير أريستوي.

وأعلن نانت صباحًا إقالة المدرب بيير أريستوي من منصبه كمدير فني للفريق، لتدهور نتائج الفريق.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله أن جورفينيك سيصبح مدربًا للفريق بدءًا من الأربعاء، وحتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ولعب جورفينيك لنادي نانت بين عامي 1995 و1998 (109 مباراة، 32 هدفًا)، وأنهى مسيرته الاحترافية في عام 2006.

وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2008 مع فريق لاروش في إف، قبل أن يتولى تدريب أون أفانت جينجان في عام 2010. وتحت قيادته، صعد النادي إلى الصدارة في دوري النخبة (2013) قبل ذلك، إضافة للفوز بكأس فرنسا في العام التالي (2014).

في صيف 2016، عرض جوسلين جورفينيك على نفسه تحديًا جديدًا بقبوله منصب المدير الفني لفريق بوردو، وهي تجربة استمرت 19 شهرًا، حتى يناير 2018. وبعد أشهر قليلة، عاد إلى مقاعد البدلاء في جانجون (نوفمبر 2018)، حتى نهاية موسم 2018-2019.

بعد ذلك بعامين، وجد مقعدًا في الدوري الفرنسي 1 مع نادي ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي آنذاك، واستمر معهما لمدة موسم.

ويصل المدرب بصحبة كيفن بلانتيت وبيير إسبانول ومساعديه وألكسندر كيرفيلانت (محلل الفيديو).

نانت الفرنسى يُعلن إقالة مدربه بيير أريستوى

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله إقالة المدرب بيير أريستوي من منصبه كمدير فني؛ بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، رغم إنقاذ نانت في الموسم الماضي من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وحرص نادي نانت في بيانه، على توجيه الشكر إلى المدرب بيير أريستوي لما قدمه خلال فترة توليه مسئولية تدريب الفريق الفرنسي.

ترتيب نانت فى جدول الدورى الفرنسى

ويُعاني نانت، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري مصطفى محمد، منذ بداية الموسم الجاري، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 4 مباريات بالدوري الفرنسي.

وتلقى فريق نانت ثلاث هزائم متتالية أمام لانس (بنتيجة 4-0)، ريمس (بنتيجة 1-0) وميتز (بنتيجة 3-1)، قبل أن يقع في فخ التعادل السلبي مع لوهافر، في آخر أبع جولات من بطولة الدوري الفرنسي.

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.

وبالنظر إلى أرقام نجمنا المصري مصطفى محمد، فإنه شارك في 62 مباراة مع فريق نانت الفرنسي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 16 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ويُعد هدّاف الفريق في الوقت الحالي.