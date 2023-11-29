العد التنازلي للعرس الانتخابي.. الاستعدادات النهائية لبدء تصويت المصريين بالخارج

ساعات تفصل المصريين بالخارج عن نسخ ملحمة وطنية جديدة من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، ذلك من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم

وأنهت القنصليات والسفارات استعداداتها لبدء العرس الانتخابي واستقبال جموع المصريين بالخارج

وتعتبر هذه الانتخابات هي الاستحقاق الرئاسي الرابع الذي يشارك به المصريين بالخارج، بعد الانتخابات الرئاسية في 2012 و2014 و2018.

تصويت المصريين بالخارج

ومنحت الهيئة القومية للانتخابات الحق لكل مصري بالخارج مقيد في قاعدة بيانات الناخبين خارج البلاد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي وفي حال كانت بطاقة الرقم القومي غير سارية يستطيع المواطن بالخارج استخدام جواز السفر.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنه لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر.

أما فيما يخص المصريين بالخارج الذين لم يسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومي فقد أكدت الهيئة القومية أنه يحق لهم المشاركة باستخدام جواز السفر متضمنا الرقم القومى بشرط أن يكون ساريًا وفي هذه الحالة يحق للمصري بالخارج التصويت.

وبدأ الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة 12 من صباح اليوم الأربعاء 29 نوفمبر

إجراءات اقتراع المصريين بالخارج

يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

يضع الناخب علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

ويجب على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومي إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.