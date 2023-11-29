الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصور الثقافة تختتم ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت سينما هيبس بالوادي الجديد، ختام فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن  مشروع أهل مصر الذي أقيم بالوادي الجديد "عاصمة الثقافة المصرية"، برعاية د.نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، واستضافت به 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات) وذلك احتفاءً بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2020.

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الختامي نتاج الورش الفنية والحرفية التى أقيمت طوال فترة الملتقى منها "الديكوباج، فن الأركت الطرق على النحاس والنحت على الصدف،  الحلي، تركيب العطور،  الخيامية، الجلود".

وفي كلمته توجه أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، بالشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة، على دعمهم الدائم والمستمر لإقامة ملتقيات شباب المحافظات الحدودية.

وأعربت ابتسام عبد المريد، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، عن سعادتها بإقامة ملتقى الشباب في دورته 13 بالوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، استكمالا للفعاليات المنفذة بالمحافظة على مدار العام.

تضمنت الفعاليات تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية والتوثيقية للفعاليات من ورش فنية، لقاءات تثقيفية، زيارات ميدانية وثقافية لأهم معالم محافظة الوادي الجديد، كما قدم فيلم تسجيلي عن "البحر الأحمر مدينة حلايب وشلاتين".

أعقب ذلك عرض فيلم بعنوان" بلاد الذهب" نتاج ورشة "المونتاج" التى أقيمت بإشراف محمد إسماعيل، الثاني نتاج ورشة "التصوير الفوتوغرافي" التى أدارها طارق الصغير، وقدم عرض مسرحي بعنوان "آه يا ليل يا قمر"، نتاج ورشة "المسرح" التى أقيمت بإشراف المخرج أحمد أبو عميرة.

كما شهد الختام تكريم شباب المحافظات الفائزة في الدوري الثقافي، حيث أسفرت نتائجه عن فوز محافظة البحر الأحمر بالمركز الأول، وفازت محافظة جنوب سيناء بالمركز الثاني، كما تم تكريم  مدربي الورش والقائمين على الملتقى بإهدائهم شهادات تكريم.

وشهدت فعاليات اليوم الأخير زيارات ميدانية وثقافية لأهم المدارس بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم زيارة المدرسة المصرية اليابانية بالخارجة والمدرسة الرسمية الدولية، إلى جانب زيارة مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم عمل جولة داخل المركز للتعرف علي الخدمات التي يقدمها والأجهزة الموجودة به وطرق العلاج التي يتبعها مع الحالات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد الملتقى المقام ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المنفذة لدعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، والتعريف بالتراث والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، من خلال الدمج الثقافي بين الشباب، ونظمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

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